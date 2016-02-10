Российский экономист объяснил, почему Россия не хочет присоединять к себе ДНР и ЛНР

Россия не будет присоединять к себе самопровозглашенные "республики" ДНР и ЛНР.

Такое мнение высказал российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в интервью "Апострофу".

"Да, не собирается. В этом случае есть два аспекта. Первый — чисто экономический. Может быть, в Кремле и думали об этом в момент начала потрясений в апреле-мае 2014 года. Но после войны, когда мы видим огромные разрушения, неработающую систему, а регион практически превратился в экономическую пустыню, то, конечно, Россия не будет их присоединять. Я думаю, что если бы на волне крымской экспансии так называемые ДНР и ЛНР попросились присоединиться к РФ, а Украина и Запад промолчали бы в ответ, то, возможно, их бы приняли. Но это было возможно два года назад, а не сейчас ", — отметил он.

По его мнению, основная причина такого отказа — массовые разрушения на Донбассе.

"…Там много разрушено, много украдено, вывезено в Россию и перепродано. В целом, по моему мнению, этот регион особой экономической пользы не представляет. Более того, если посмотреть на то, что там было раньше, то это угольная промышленность и металлургия. Металлургия сохранилась в Мариуполе, который сейчас, слава Богу, под украинским контролем, а угольная промышленность очень убыточна.

Украина дотировала Донбасс через бюджет много лет. Фактически, это проходило в интересах того олигархата, который пришел и правил в Киеве. Если взглянуть на то, что происходило в угольной промышленности в Ростовской области (в приграничном с Украиной регионе России, — ред.) и на Донбассе, то сейчас в Ростовской области производится 10% того, что было в 1990-х годах. На Донбассе до последнего времени это было порядка 60%. РФ понимает, что эта отрасль убыточная, и не собирается поддерживать восток Украины, когда у нее есть более дешевый сибирский уголь, с которым также есть определенные проблемы", говорит он.

По его мнению, ДНР и ЛНР для Кремля должны быть этаким "крючок, на котором должна сидеть Украина".

"Вся политика России, даже не путинская, а в целом после распада Советского союза, заключалась в том, чтобы где-нибудь нагадить и оставить в таком состоянии. Было, к примеру, Приднестровье, которым намеревались разрушить молдавскую государственность. Приднестровье оказалось ненужным России, но и воссоединить Молдову они также не хотели, поскольку это облегчило бы путь Кишинева в Европу. Та же ситуация была в Грузии. Сейчас пришла очередь Украины.

Москве не нужен Донбасс, ей не нужна сильная Украина. Кремль заинтересован в том, чтобы обеспечить Киеву постоянные проблемы. Чтобы Украина не могла пойти в ЕС и НАТО ввиду территориального конфликта. Чтобы так называемые ДНР и ЛНР проводили линию Москвы в Верховной раде и так далее. Это крючок, на котором должна сидеть Украина. Если бы они были заинтересованы, украинские войска давно стояли бы на границе" — подытожил Иноземцев.

Напомним, ранее МИД России признал, что ДНР и ЛНР относятся к Украине.