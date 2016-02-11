Кононенко пришел в НАБУ: готов к перекрестному допросу

В четверг, 11 февраля, нардеп от БПП Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Народный избранник прибыл в Бюро в 17:00. Пока неизвестно, сколько продлится его допрос, сообщает ТСН.

Прежде чем войти в здание, Кононенко пообщался с журналистами. Он заявил, что готов к перекрестному допросу с министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом.

"Я абсолютно настроен на сотрудничество со следствием. Готов принять участие во всех следственных действиях, включая очные ставки и перекрестный допрос", — отметил нардеп БПП.

Напомним, 3 февраля Абромавичус заявил о своей отставке. Причиной увольнения он назвал резкую активизацию блокирования любых системных реформ и навязывание сомнительных личностей в команду. В частности, он обвинил первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко в лоббировании своих людей на высокие должности в госкомпаниях и на кресло заместителя министра. Документов с доказательствами преступных действий провластного депутата, говорит министр, хватает.

Сам Кононенко все обвинения отвергает и заявляет о готовности свидетельствовать в Антикоррупционном бюро на "детекторе лжи". Готовность давать показания в НАБУ выразил и Абромавичус. В Бюро сообщили об открытии дела по заявлениям министра, однако освещать показания политиков журналистам не позволили.