Порошенко договорился с Байденом давить на Россию до выполнения Минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден обсудили дальнейшие шаги для продолжения давления на Россию для выполнения ею Минских договоренностей, а также политико-дипломатические пути деоккупации Крыма.

Отмечается, что об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Байдена, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе. При этом он подчеркнул, что Украина не видит никаких признаков деэскалации со стороны России и пророссийских боевиков.

Байден отметил важность лидерства в это непростое время. Собеседники подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине, в частности, в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее сообщалось, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялись переговоры украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.