Российские военнослужащие бунтуют в связи с невыплатой денежного обеспечения

Ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым воздействием противника на подразделения наших войск.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В течение суток осуществлено 69 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов, ЗУ- 23-2, ПТРК и 82/120-мм минометов, из них: 23 – Зайцево, майорских, Троицкое, дача, Верхнеторецкое (Славянский направление); 40 – Авдеевка, Опытное, Пески, Спартак, Красногоровка, Марьинка (Донецкий направление); три – Гранитное (Волновахский направление); три – Талаковка, Павлополь, Широкино (Мариупольский направление).

Украинской стороной предоставлена ​​информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии в районах Донецк, Брянка и Белореченский запрещенного минского договоренностями вооружения – танков, артиллерийских систем калибром более 100 мм, САУ и 122-мм РСЗО "Град".

В адрес оккупантов раздаются обвинения в умышленных обстрелах пунктов пропуска, что приводит к их закрытию или приостановление открытия (пункт пропуска Золотое), и, как следствие, создает существенные препятствия для пересечения линии разграничения.

Подтверждена информация об отсутствии возможностей российской власти полностью выплачивать денежное довольствие военнослужащим, участвующим в боевых действиях на Востоке Украины. Так, российские военнослужащие 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК выразили открытое неповиновение в связи с невыплатой денежного обеспечения. Во избежание бунта, командование части издало по 2000 российских рублей на питание и сигареты.

Неудовлетворительное денежное и материальное обеспечение приводит к увеличению фактов отказа от продления контрактов и дезертирства. Так , из-за нежелания проходить службу на передовых позициях, бежал российский военнослужащий 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК, гражданин России М.Кобелев, 1992 года рождения.

Командиры подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК, учитывая финансовые трудности, организовали бизнес на боевых дежурствах. За взятку переводят в тыловых подразделений личный состав, который не желает проходить службу на передовых позициях. Это вызывает возмущение у тех военнослужащих, которые вынуждены нести дополнительную нагрузку на передовой.

Напомним, стали известны новые подробности уничтожения оккупантов под Горловкой.