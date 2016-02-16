Ответный огонь: под Мариуполем диверсанты снова получили по зубам

В зоне АТО на Донбассе наблюдается очередной виток эскалации конфликта. Боевики и российские военные значительно увеличили количество обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов, в т.ч. с использованием 120-мм минометов и 152-мм ствольной артиллерии. Особенно жарко было под Мариуполем.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Так, в районе Гнутово под Мариуполем диверсионно-разведывательная группа террористов, прибывшая со стороны поселка Октябрь, пыталась сблизиться с позициями сил АТО, но была остановлена ответным огнем.

Напомним, днем ранее со стороны соседнего Коминтерново были обстреляны два опорных пункта сил АТО восточнее Талаковки, один из них (северный) был также атакован с нейтральной полосы группой боевиков, но после интенсивной перестрелки противник был отброшен на исходный рубеж.