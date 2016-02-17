Имитация экзекуции Кабмина: почему проиграли все?

17 февраля 2016, 13:59

Имитация бурной деятельности вместо реального поиска путей выхода из кризиса может дорого обойтись Украине. 

Арсений Яценюк

Результатом вчерашнего парламентского заседания можно назвать подвешенное правительство и разваленную коалицию. Есть ли те, кто воспринимает такой расклад в качестве выхода из политического кризиса? Похоже, что их немало.

Тональность отчету Кабмина задало протаскивание аккурат перед ним законопроекта 3700, дающего возможность партийному съезду почистить предвыборный список после завершения избирательного процесса. Подобный экстенсивный вариант партийного строительства, показательно поддержанный лидерами всех фракций "Европейской Украины", включая лидера радикалов Олега Ляшко, вызывает немало вопросов у представителей гражданского общества и обычных граждан. Впрочем, состояние и проблемы украинской партийной системы — не тема сегодняшней статьи.

Арсений Яценюк вышел на парламентскую трибуну с ощущением внутренней правоты, свойственным немногим украинским политикам. Он словно и не подозревал, что во время его выступления лидер фракции БПП Юрий Луценко регистрировал подкрепленный 159 подписями проект постановления о недоверии правительству. Впрочем, знал: Арсений Петрович уже неоднократно призывал парламентариев голосовать вотум доверия Кабмину. Судя по тональности вчерашнего премьерского спича с трибуны Верховной Рады, Яценюк хорошо представлял расклад голосов в сессионном зале и понимал, что отделается (с формальной точки зрения) легким испугом. Собственно говоря, так и получилось: Верховная Рада с одинаковой легкостью признала работу Кабмина неудовлетворительной и отказалась отправить правительство в отставку.

Пикантности ситуации придает тот факт, что Петр Порошенко накануне голосования призвал Виктора Шокина и Арсения Яценюка уйти в отставку. Генпрокурор, как утверждают некоторые источники, согласился (официального подтверждения этого согласия пока нет), премьер же добровольно покидать свое кресло не намеревался и тем более не намерен теперь.

В результате получается неприятная ситуация. В Украине продолжается политический кризис, охвативший все ветви власти без исключения. Приближающаяся годовщина расстрела Небесной Сотни не подталкивает политиков к размышлениям о роли Революции Достоинства в их жизни, куда более актуальными остаются приземленные вопросы — преимущественно частного и корпоративного интереса. Действительно, сохранением Яценюка на посту премьера могут быть довольны на Западе — там его воспринимают как политический противовес Порошенко. Не проиграли и олигархи, поскольку их парламентские союзники и выдвиженцы, хотя и бурно критиковали правительство, но увольнять его не стали.

Ситуация внутри коалиции куда менее оптимистичная. Четверть депутатов фракции БПП, лидеры которой фонтанировали праведным гневом накануне голосования, не посчитали нужным голосовать за вотум недоверия правительству. В силу особенностей украинской политики эксперты начали искать интерес Порошенко в сложившемся раскладе. "Народный фронт" остается показательно монолитным, но его лидеру не стоит исключать появления эпитета "олигархический" в довесок к должности премьера. "Самопоміч" оскорблена в своих лучших чувствах и будет пытаться найти приемлемый для себя вариант развития ситуации, вплоть до выхода из коалиции. Слушавшая выступление Яценюка в новом образе Юлия Тимошенко констатировала, что коалиции фактически не существует, а фракция "Батьківщина" отзывает своего министра Игоря Жданова из состава правительства. Это не та кадровая потеря, которая заставит Яценюка изменить принципы своей работы, но и Тимошенко, и Садовый ищут момент для прагматичного расставания с коалицией.

Трудно себе представить эффективную работу коалиции после всего высказанного во время отчета правительства. Иногда кажется, что и задачи такой перед собой премьер и его команда сегодня не ставят. Да, и министры-возвращенцы оказались в глупом положении: ожидать в ближайшее время утверждения Программы действий правительства, уже одобренной послами государств G7, мягко говоря, наивно, а работать как-то надо. Более того — необходимо принимать решения и противодействовать политическому давлению, которое вряд ли куда-то исчезнет. Кстати, парламент получил дополнительный стимул заполнить вакансии в правительстве максимально неудобными для Яценюка министрами и вице-премьера — что-что, а "дружить" против кого-то в Украине политики умеют неплохо.

Имитация бурной деятельности вместо реального поиска путей выхода из кризиса может дорого обойтись Украине. Наша страна продолжает переживать серьезный кризис, а политики, в свою очередь, не намрены меняться. Они словно не понимают, что исключительно трансформация их сознания и намерений способна изменить ситуацию. И дело вовсе не в новых и старых лицах, а в том, что ситуация для государства критическая и требует неординарных шагов с элементами жертвования собственными интересами.

Пока статья готовилась к публикации, стало известно, что "Батьківщина" заявила о выходе из коалиции.

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Порошенко Кабмин авторская статья Евгений Магда Яценюк отставка Тимошенко коалиция
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