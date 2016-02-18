Россия гонит оружие на Донбасс: в Макеевку пришел эшелон с артиллерией и снарядами

Из России на Донбасс продолжает идти поток вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для группировки оккупационных войск.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, установлено, что 15-16 февраля на железнодорожную станцию Макеевка под Донецком прибыл эшелон с артиллерией (122-мм гаубицы Д-30), боеприпасами (до 40 тонн) и ГСМ (до 60 тонн).

А в село Кумачово Старобешевского района Донецкой области доставлены пять бронемашин, две 122-мм РСЗО "Град", два топливозаправщика и два грузовика, рассказали в украинской разведке.

Напомним, под Мариуполем боевики активно гонят боеприпасы и подвозят горючее.