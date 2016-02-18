Гройсман объявил о выходе фракции "Батьківщина" из коалиции

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил на заседании парламента о выходе фракции "Батьківщина" из коалиции.

По его словам, у него есть единогласное решение собрания объединения "Батьківщина" о выходе из коалиции, пишет УНИАН.

Он отметил, что в его адрес поступили по этому поводу письмо от лидера фракции Юлии Тимошенко, протокол заседания фракции и соответствующее заявление, подписанное всеми членами фракции "Батькивщина", об отзыве подписей относительно участия в коалиции 18 народных депутатов.

Как известно, фракции "Самопомочі" и "Батьківщини" требовали отставки правительства.

16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля фракция "Батьківщина" в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции.

18 февраля "Самопоміч" заявила о выходе из коалиции.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что сегодня, 18 февраля, пройдут консультации фракций "Народный фронт", "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии" по новой коалиции.

Также отметим, что согласно закону, если в течение 30 дней не будет новой коалиции, после выхода из нее "Самопомочі", могут быть назначены выборы в Раду.

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