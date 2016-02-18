Эксперт объяснил, к каким проблемам приведет выход "Самопомочі" из коалиции

Выход фракции "Самопоміч" из парламентского большинства может привести к развалу коалиции и перевыборам Верховной Рады, а единственный способ избежать этого — добровольная отставка премьера Арсения Яценюка.

Об этом эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил пишет на своей странице в Facebook.

"Долго думала и спорила "Самопоміч" с кем ей быть: с красивыми или с умными. Условно это можно перевести как: выглядеть красиво перед своими избирателями, действовать так, как им понравится, понимая, что таким образом они приближают досрочные выборы, на которых у них шансы иллюзорны, или попытаться исключить такие выборы, оставаясь в коалиции и добавляя голоса хотя бы за существенные законопроекты", — пишет политический эксперт.

"Самопоміч" выбрала первый вариант. Для самой партии это уже немного изменит, а Рада снова приблизилась к перевыборам. Понятно, что Ляшко "принципиально" снова развернулся и побежал трусцой к Яценюку, который так же "принципиально" распростер объятия. С голосами Ляшко у коалиции теоретически должно хватить голосов для условного сохранения", — считает политолог.

"Но на практике есть три проблемы: 1. Эти голоса не совпадают с теми, которыми фактически выразилось доверие правительству. Реально у формальной коалиции голосов не хватает, а имеющиеся — очень шаткие. 2. Ляшко еще должны принять в коалицию. "Нарфронт", конечно же, охотно примет дорогих друзей, а позиция БПП еще может претерпеть изменения. Там есть люди, которые хотят новых выборов (меньшинство) и те (большинство), которые вместе с президентом хотят все-таки дожать Яценюка, чтобы тот ушел добровольно-принудительно. Поэтому возможны варианты. 3. Пока от темы о возможности индивидуального выхода нардепов из коалиции все открещиваются", — заметил экс-нардеп.

"Но есть четкая формулировка в Конституции, да еще и было решение Конституционного Суда и существует прецедент 2010 года. Поэтому на следующей пленарной неделе все-таки начнут озвучиваться спикером сообщения об индивидуальном выходе из коалиции. Единственный способ избежать выборов, на мой взгляд, — это добровольная отставка Яценюка, чего и требуют в БПП и у Порошенко. Неотставка правительства будет только углублять кризис", — подытожил Тарас Чорновил.

Напомним, днем ранее о выходе из коалиции заявила "Батьківщина".