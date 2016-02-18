Яценюк проведет консультации по новой коалиции и призывает депутатов убрать эмоции

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что сегодня, 18 февраля, пройдут консультации фракций "Народный фронт", "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии" по новой коалиции.

"Я проведу сегодня консультации с "Радикальной партией", еще раз поговорю с президентом, с руководителем его фракции. Надо убрать эмоции, они ни к чему, и двигаться дальше вперед", — заявил Яценюк, пишет 112 Украина.

Стоит отметить, что коалиция "Европейская Украина" изначально включала 5 фракций и имела конституционное большинство.

Как известно фракция "Самопоміч" и "Батьківщина" приняли решение о выходе из коалиции.

Также напомним о выходе из коалиции заявили нардепы Каплин и Сугоняко, сегодня - Добродомов, Мусий и Сугоняко. С учетом выхода "Самопомочи" — остается 212 депутатов из необходимых 226.

Таким образом, если не вступят в коалицию "Воля народа" или "Видродження" или не вернется Олег Ляшко и Радикальная партия, коалиция распадется, что означает досрочные выборы в ВР.

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