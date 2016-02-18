"Самопоміч" заявила о выходе из коалиции

Сегодня, 18 февраля лидер фракции "Самопоміч" Олег Березюк вместе с депутатами заявили, что их политсила выходит из парламентского большинства.

По его словам, все члены фракции подписали обращение к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману о прекращении участия в коалиции, пишет Украинская правда.

"Стал очевиден властный союз, в который вошли часть фракции БПП, "Народный фронт" и обломки "Партии регионов". Такие действия, которые легитимизировали правительство Украины, являются покушением на государственный строй страны и окончательно развалили парламентскую коалицию "Европейская Украина"", — отметил Березюк.

"Учитывая это, руководство партии постановило: "признать невозможным дальнейшее пребывание фракции "Объединение Самопоміч" в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте и прекратить участие в парламентской коалиции", - подчеркнул он.

По словам лидера фракции "Самопомочі", они готовы отказаться от всех парламентских должностей.

Напомним, 17 февраля о выходе из коалиции заявила фракция "Батьківщина".

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