Стало известно, когда Порошенко может распустить Раду

После распада старой коалиции Верховная Рада должна договориться о новом объединении, иначе Президент Украины Петр Порошенко может досрочно прекратить полномочия парламента, после чего в течение 60 дней он должен назначить внеочередные выборы в Раду.

В результате выхода фракции "Самопомич" из состава коалиции в Верховной Раде Украины в составе парламентского большинства остаются лишь фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" общей численностью 217 народных депутатов, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно ст.83 Конституции Украины, в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины должно входить большинство народных депутатов Украины от конституционного состава, то есть 226 или более.

Таким образом, согласно закону, деятельность коалиции в Верховной Раде будет считаться прекращенной после того, как депутаты всех фракций, заявивших о выходе из коалиции — Радикальной партии, "Батьківщина" и "Самопоміч" — отзовут свои голоса из коалиционного соглашения. После этого, согласно ст.83, новая коалиция в Верховной Раде должна быть сформирована в течение одного месяца со дня прекращения деятельности старой коалиции.

Согласно ст.90 Конституции, в случае, если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция, президент имеет право, но не обязан, досрочно прекратить полномочия украинского парламента. Такое решение может приниматься лишь после консультаций с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями фракций. После этого глава государства, в соответствии со ст.77 Основного закона, в течение 60 дней назначает внеочередные выборы в парламент.

В то же время, если фракция "Радикальной партии", ранее заявившая о намерениях вернуться в состав парламентской коалиции и в настоящее время насчитывающая 21 депутата, присоединиться к существующей коалиции, ее общая численность в составе "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и Радикальной партии достигнет 238 народных депутатов. Это является достаточным количеством для полномочности коалиции депутатских фракций.

Как сообщалось, 27 ноября 2014 года пять созданных фракций в Верховной Раде Украины VIII созыва приняли решение о создании парламентской коалиции. В парламентское большинство вошли фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины".

В конце 2015 года о выходе из коалиции заявила фракция Радикальной партии. 17 февраля 2016 года о выходе из коалиции заявила "Батькивщина". После этого во входящих в парламентскую коалицию "Европейская Украина" фракциях осталось 243 депутата при минимально необходимых 226 членов для формирования большинства.

Как известно фракция "Самопоміч" и "Батьківщина" приняли решение о выходе из коалиции.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что сегодня, 18 февраля, пройдут консультации фракций "Народный фронт", "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии" по новой коалиции.

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