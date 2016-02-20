Парубий рассказал, когда украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз

Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что уже в августе текущего года украинцы смогут ездить без виз в страны Евросоюза.

Об этом политик сообщил в зале парламента, комментируя принятие "безвизовых законов", пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что, таким образом, нардепы выполнили долг перед активистами Майдана.

"…(18 февраля — ред.) великий день в истории Украины. Мы, наконец, смогли поставить последнюю точку в принятии "безвизовых" антикоррупционных законов", — отметил вице-спикер.

Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что ведомство без проволочек рассмотрит предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим, как только они поступят.