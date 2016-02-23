В ГПУ раскрыли, где находится беглый экс-командир "Беркута" Садовник

Бывший командир спецроты "Беркута" Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле активистов Майдана, находится на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил замначальника Главного следственного управления, начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет Украинская правда.

В то же время чиновник уточнил, что об указанном выше факте свидетельствуют оперативные данные ведомства.

"…он (экс-командир спецроты "Беркута" — ред.) находится в Симферополе", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, большинство бывших "беркутовцев", которых подозревают в совершенных два года назад убийствах активистов Майдана, скрываются на территории Российской Федерации.

Напомним, 19 сентября 2014-го Дмитрий Садовник был освобожден судом из-под стражи и отправлен под домашний арест. Позже он несколько раз не являлся на заседание Апелляционного суда по своему делу, а 3 октября сбежал и был объявлен в розыск.