Российские наемники снизили свою активность на Донбассе: зафиксировано 10 обстрелов

Пророссийские террористы в зоне проведения АТО немного снизили свою активность. Так, начиная с 18 часов 25 февраля, в зоне АТО было зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков. Наемники поливали огнем наши позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным военных, возле Красногоровки и Широкино террористы вели неприцельный огонь из минометов, кроме того, в районе Красногоровки враг также применил БМП.

Вблизи Майорска террористы стреляли из 120 мм миномета, а в районе Зайцево — из миномета калибра 82 мм.

Опорные пункты украинских войск в районе Марьинки, Опытного, Майорска и Зайцево российские террористы обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неприцельный огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов террористы вели в направлении опорных пунктов вблизи Авдеевки, Песков, Новгородского и Луганского.

В полночь боевики снизили свою активность.

Напомним, 23 февраля боевики более 80 раз обстреляли позиции сил АТО.

видео: Військове телебачення України