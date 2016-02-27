В СБУ рассказали, как спецслужбы России пытаются вербовать силовиков

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что во время переговоров об обмене пленными представители спецслужб России пытаются вербовать украинских силовиков.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет Украинская правда.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что на востоке Украины чувствуется "большое присутствие так называемых инструкторов со стороны РФ".

"Мы их видим. Даже иногда пытаются заходить на нашу территорию, пытаются нас вербовать, общаясь с нами, когда мы даже проводим переговоры по освобождению заложников", — отметил советник.

Напомним, ранее Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами граждан украинского государства в качестве политических заложников.