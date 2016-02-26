Эксперт назвал стратегическую цель агрессии Кремля против Украины

Россия продолжает активно поддерживать боевиков на Донбассе и направлять на восток Украины своих военных, потому что она не добилась своей стратегической цели.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".

"По моему мнению, стратегическая цель России в отношении Украины не была реализована. Сверхзадачей российской агрессии было уничтожение государственности Украины и образования ряда новых "государств" под контролем Кремля. Этого не произошло. Поэтому в Москве выдвинули новые цели, они значительно скромнее", — говорит политолог.

По его словам, это превращение нашей страны в стабильное failed state, то есть попытка законсервировать в Украине неустойчивую политическую архитектуру, создать условия для появления асимметричной федерации и "впихнуть" неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сейчас оккупированные Россией, в административно-территориальную структуру Украины в качестве районов с особым статусом.

"Но даже и эти "скромные цели" не были достигнуты Кремлем в полной мере. Последние переговоры в рамках нормандского процесса указывают, что наши европейские партнеры начинают понимать опасность федерализации Украины", — подчеркнул политический эксперт.

"Поэтому Россия снова начинает бряцать оружие и нагнетает ситуацию на донецко-мариупольском направлении. Я уже неоднократно утверждал, что украинская-российская война имеет все признаки "мерцающего конфликта" (российский термин), что означает периодическое возобновление боевых действий, постоянную террористическую угрозу и бесперспективный переговорный процесс. Собственно такая парадигма и заложена в так называемый "минский процесс", — подытожил Виталий Кулик.

Напомним, по мнению обозревателя Виталия Портникова, чего Путину не удалось достичь войной, он добьется миром на Донбассе.