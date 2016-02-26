В ответ на приговор Савченко США могут принять новые санкции против России — адвокат

Если российский суд примет обвинительный приговор против украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, США могут ввести персональные санкции против российских чиновников и политиков.

Об этом заявил адвокат украинки Илья Новиков на своей странице в Facebook.

"Я провел эту неделю в Вашингтоне, встречаясь с многочисленными бездуховными и неправославными людьми из Госдепа, администрации и конгресса. Они тут настроены очень решительно. Резолюция конгресса от 22 сентября 2015 года, осуждающая преследование Савченко — очень мощная штука в местных условиях. Из Москвы трудно понять насколько мощная. Помимо прочего она предусматривает введение персональных санкций в отношении российских чиновников и политиков, причастных к этой истории", — заявил Новиков.

"Те, кто проскочил мимо акта Магнитского, но например высказывался публично в том смысле, что неплохо бы эту бандеровку Савченко послать валить лес за смерть наших отважных ребят — те могут уже начать напрягаться. Предварительная работа над списками идет", — сообщил адвокат.

Кроме того, Новиков рассказал, что пока остается открытым вопрос, будут ли кроме персональных санкций наложены дополнительные санкции на Россию.

"Если после приговора вместо тихого и быстрого обмена последует массовый переход на мантру "Ее осудили законно, уважайте наш суд", всякое может быть. Американцы все прекрасно понимают, мониторили судебный процесс с самого начала, и очень не любят, когда их держат за идиотов", — добавил он.

Как все уже знают, Конституционный суд сегодня внезапно признал, что женщины тоже имеют право на суд присяжных. Это, кон... Опубліковано Ильєю Новиковим 25 лютого 2016 р.

Напомним, ранее адвокат рассказал, когда Савченко может вернуться в Украину.