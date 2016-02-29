Боевики не смирились с потерей стратегически важного участка у Авдеевки: кроют силы АТО из минометов

В течение прошлых выходных (27-28.02.2016) боевики и российские военные сосредоточили основные усилия в обстрелах позиций сил АТО и гражданских объектов на западном и северо-западном направлениях от линии Донецк—Горловка.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе обстрелов боевики применяли автоматы, гранатомёты различных типов, а также миномёты 82-мм120-мм и зенитные установки типа ЗУ-23-2. Зафиксировано использование боевиками БТРов и БМП-2.

Боевики с замаскированной позиции на западной окраине Жабуньков несколько раз открывали огонь по позициям сил АТО на северо-западной окраине Песок и наблюдательному пункту севернее посёлка. При этом террористы применяли два. крупнокалиберных пулемёта, ещё одна огневая группа вела интенсивный огонь из автоматов с позиции севернее пруда в данном районе.

Несколько пехотных групп террористов пытались вести концентрированный огонь из стрелкового вооружения со стороны посёлка Веселое и пожарной части ДАПа по опорным и наблюдательным пунктам сил АТО перед посёлком Опытное, в районе кольцевой дороги (по схеме: крупнокалиберные пулемёты и попытки под их прикрытием обстрелять из автоматического стрелкового вооружения передовые позиции украинских войск несколькими пехотными группами). Кроме того, по опорным пунктам северо-восточнее этих позиций боевики произвели несколько выстрелов из РПГ и вели огонь из автоматов и пулемётов.

Промзона перед высотой 272.2 (район Авдеевки) обстреливалась боевиками из 82-мм минометов. Вполне очевидно, боевики не смирились с потерей этого участка перед Ясиноватской развязкой, где проходит важная оперативно-тактическая рокада между Донецком и Горловкой.

Напомним, уже не первый день выбитые из Авдеевки боевики мстят силам АТО: бьют из 120 мм минометов и танков.