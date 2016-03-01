Разведка США объяснила, что мешает кремлевским кланам пойти против Путина

Борьба между представителями элиты Кремля так же стара, как и сам Кремль. За последние 10 лет правительство Владимира Путина разделилось на четыре лагеря: сильная Федеральная служба безопасности, так называемые либеральные реформаторы, консервативные круги, не принадлежащие к ФСБ, и круг людей, которые преданы лично Путину.

Об этом пишет американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, перевод статьи которой публикует ИноСМИ.

Эти кланы постоянно борются за власть, активы и влияние, а Путин играет роль арбитра. В настоящий момент в отношениях между ними установился баланс: ни один клан не может сменить власть наверху. Однако, как показывает история России, все может измениться в один момент. В последние несколько лет ситуация была довольно устойчивой, однако ФСБ время от времени пыталась помериться силами с другими кланами, а в некоторых случаях, даже с самим Путиным.

Массовые протесты Евромайдана в 2014 году, которые в конечном итоге привели к свержению пророссийского правительства в Украине, застали Москву врасплох. Те рычаги влияния, которые были в распоряжении у России, внезапно оказались неспособны предотвратить смену правительства, и только небольшой район на востоке страны выступил против нового прозападного правительства Украины. С точки зрения кремлевских инсайдеров, вина за такой провал целиком лежит на ФСБ, которая отвечала за влияние и разведку внутри Украины. В результате ФСБ на некоторое время утратила свои ведущие позиции в вопросе контроля над Украиной, и, более того, Путин, по некоторых слухам, даже провел реорганизацию этой структуры вскоре после упомянутых выше событий.

Все это поставило ФСБ в довольно сложное положение, заставив ее принять участие в серии захватов власти, в результате чего она получила возможность контролировать некоторые ключевые позиции и увеличила свое влияние внутри различных ведомств, отвечающих за безопасность. К концу 2014 года способность Путина контролировать ФСБ также оказалась под сомнением. Его поведение становилось все более странным: он не появлялся на важных пресс-конференциях и отпраздновал свой день рождения один в сибирском лесу. Верные соратники Путина из числа кремлевской элиты, в частности, президент Чечни Рамзан Кадыров, организовали целую кампанию вокруг своего лидера, наводняя сеть посланиями и постами в его поддержку. Чеченский лидер даже собрал 20-тысячное войско, чтобы поддержать Путина, и предложил отправить его непосредственно в Украину.

Столкновение между соратниками Путина и ФСБ начало набирать силу в 2015 году, и кульминацией стали две недели смятения в Кремле. Убийство Немцова, произошедшее 27 февраля 2015 года, стало частью всего этого. Затем по подозрению в убийстве оппозиционера власти арестовали нескольких чеченцев, связанных с Кадыровым, а Путин отменил свою поездку в Казахстан и исчез из поля зрения общественности на 10 дней. Российские СМИ ударились в панику, выдвигая самые разные предположения о причинах его исчезновения, от болезни до переворота.

Эта борьба за власть на высшем уровне усугубила конфронтацию в Украине. Начало экономического спада в конце 2014 года сделало ситуацию еще хуже, превратив все это в "идеальный шторм" для Путина. Сегодня раскол внутри кремлевской элиты проходит по тем самым линиям, которые возникли в результате украинского кризиса. Ее представители продолжают спорить о том, кто должен находиться у власти и как можно справиться с различными кризисами в России. А Путин все еще пытается урегулировать эти ожесточенные споры.

Беспокойство по поводу стремления России подчинить себе территории за пределами ее границ является одной из причин непрекращающихся споров вокруг политики Украины и сегодня. В последние два года Путин и многие представители консервативной элиты служб безопасности, не входящих в ФСБ, часто упоминали концепцию, сходную с Великой Россией Сталина — концепцию Новороссии. Она берет свое начало в той эпохе, когда Российская империя нанесла поражение Османской империи. Новороссия охватывает территорию, которая включает в себя юг Украины, современные Приднестровье и Донбасс. Ультраконсерваторы Кремля сначала хотели силой захватить все территории Новороссии, однако Путин выбрал более умеренную тактику: он решил аннексировать Крым и поддерживать на востоке Украины наполовину замороженный конфликт. Многие представители Кремля до сих пор убеждают его начать полномасштабную военную интервенцию в Украине. Однако либеральные кремлевские круги начали призывать к свертыванию всех операций в Украине, чтобы Запад снял санкции с России и российская экономика смогла восстановиться.

Сегодняшняя внутренняя борьба между кремлевскими кланами очень напоминает ту борьбу, которая шла в сталинских кругах в начале 1920-х годов. Путин долгое время был объединяющей силой внутри Кремля, способной урегулировать споры между представителями различных кланов, но сегодня его изоляция, по всей видимости, нарастает. За последний год Путин окружил себя самыми верными соратниками и дистанцировался от других сил, таких как ФСБ. Один из ключевых факторов, мешающих кремлевским кланам пойти против Путина — это его необыкновенная популярность среди россиян. Несмотря на множество серьезных проблем России, Путин остается единственным представителем элиты, способным договориться со своим народом — по крайней мере, пока.

Сходство сегодняшней ситуации с ситуацией начала 1920-х годов вовсе не означает, что России грозит появление еще одного Сталина. Однако оно означает, что Кремль сейчас переживает период раскола и невозможно точно сказать, кто именно занимается разработкой стратегии России. В течение 15 лет Путин внедрял систему, которая позволила России восстановиться после распада Советского Союза и правления Бориса Ельцина. Те же самые функции выполняла и советская система, призванная стабилизировать союз после войны, падения империи и революции. Но трещины в системе становятся все более заметными, а способность Путина и дальше поддерживать единство режима теперь оказалась под сомнением. Россия сейчас переживает период неопределенности — на своих границах, внутри страны и внутри самого Кремля, резюмируют американские аналитики.