Журналист о "Крымнаше": территория нищеты и безнадеги, многие "сидят на чемоданах" и хотят в Украину

Сегодня украденный Крым — территория нищеты и безнадеги. Многие крымчане "сидят на чемоданах" и планируют уехать в Украину.

Об этом пишет крымский журналист Сергей Крымов специально для "Апострофа".

"Сначала "крымнашисты" говорили — "хоть камни с неба" и "нужно потерпеть". Теперь оптимистов все меньше, а реалисты сидят на чемоданах. Украинские документы они сберегли. Поэтому часть уже планирует уехать с "сакрального полуострова" (внимание!) в Украину", — пишет он.

"Учитывая, что "Крымнаш" изначально был сугубо политтехнологическим проектом, в его эволюции стоит выделить два аспекта: социальный и пропагандистский", — пишет автор статьи.

"Крымские "ватники", толком в России не жившие и знавшие о ней только по новостям из кремлевского "зомбоящика", ринулись в "родную гавань" ради пресловутых зарплат и пенсий. На самом деле никаким российским патриотизмом на полуострове никогда и не пахло. Автор этих строк лично наблюдал, как в марте-апреле 2014 года симферопольские "совки" витали в облаках, планируя, как они потратят вожделенные денежки. Разговоры же о том, что Москва спасает их от "украинских фашистов", звучали только по российскому телевидению. В реальности крымчане совершенно не опасались "правосеков" и "поездов дружбы".

Уже осенью первого года оккупации некоторые из них начали понимать, что процесс пошел не так, как планировалось. В итоге инфляция, общее падение уровня жизни "съели" пресловутые российские пособия и заработные платы. Обещанных щедрых ассигнований полуостров так и не получил, а "целевая программа по развитию Крыма" так и осталась на бумаге. В прошлом году Кремль решил добить наивных "ватников", обязав их вернуть долги украинским банкам. Для многих из них это стало ударом в пах.

Самое интересное, как себя ведут певцы "русской весны" на территории континентальной России. Все чаще разные "эксперты", бывающие в Крыму крайне редко, и прочие болтуны патриотический направленности ругают крымчан, упрекая их в том, что они якобы за годы жизни в Украине уж слишком привыкли к свободе слова. Мол, жители полуострова массово открыли рты, а положить туда нечего. И вообще родина не в магазине, поэтому пусть терпят.

Если два года назад электорату еще можно было объяснить, почему он стал жить хуже (якобы защита русских и возвращение "сакрального" Крыма), то теперь это сделать гораздо сложнее. С одной стороны, общество и власть, привыкшие к милитаристскому угару и захвату чужих территорий, не могут вернуться на докрымский уровень, а с другой — очень трудно обосновать падение уровня жизни войной в Сирии.

Фанаты Путина требуют продолжения шабаша. По логике вещей он должен направить войска, например, в Беларусь или на север Казахстана. Но лидер кремлевской группировки идти на такие шаги не хочет и, самое главное, не может. Российская экономика уже трещит по швам. То есть "Крымнаш" стал первым звеном в цепи фатальных ошибок, которые в перспективе могут привести к краху путинской России. И через два года после оккупации Крыма это становится очевидным", — подытожил журналист.

Напомним, экс-премьер РФ, российский оппозиционный политик Михаил Касьянов заявил, что партии "ПАРНАС", в случае прихода к власти в России, готова вернуть Крым Украине.