Савченко пригрозила сухой голодовкой, если суд будет тянуть с приговором

Депутат Верховной Рады, украинская летчица Надежда Савченко заявила, что объявит сухую голодовку, если суд будет откладывать объявления приговора.

Об этом она сказала, выступая на дебатах в суде Донецка Ростовской области России, сообщает Радио Свобода.

"Если суд берет больше двух недель для вынесения приговора, который и так определен сверху, я включаю сухую голодовку", — сказала Савченко.

Она также заявила, что этот суд не доказал его вину. "Я не предмет торга, я невиновный человек... никакого обмена, торга и затягивания времени я не буду ждать. Дайте прокурорам то, что они просят. Не надо давать им повод для жалоб... Вы меня не сломали, вы меня не сломаете никогда", — добавила она.

Напомним, для Надежды Савченко гособвинение РФ требует от суда 23 года лишения свободы в колонии общего режима.