Савченко пригрозила сухой голодовкой, если суд будет тянуть с приговором

Украинская летчица сказала свое последнее слово.
Депутат Верховной Рады, украинская летчица Надежда Савченко заявила, что объявит сухую голодовку, если суд будет откладывать объявления приговора.
Об этом она сказала, выступая на дебатах в суде Донецка Ростовской области России, сообщает Радио Свобода.
"Если суд берет больше двух недель для вынесения приговора, который и так определен сверху, я включаю сухую голодовку", — сказала Савченко.
Она также заявила, что этот суд не доказал его вину. "Я не предмет торга, я невиновный человек... никакого обмена, торга и затягивания времени я не буду ждать. Дайте прокурорам то, что они просят. Не надо давать им повод для жалоб... Вы меня не сломали, вы меня не сломаете никогда", — добавила она.
Российская прокуратура потребовала признать #Савченко виновной в гибели журналистов https://t.co/7AhXUwFbBI pic.twitter.com/eBp4y1rmI1— Крым. Реалии (@krymrealii) 2 марта 2016 г.
Напомним, для Надежды Савченко гособвинение РФ требует от суда 23 года лишения свободы в колонии общего режима.