Турчинов заявил, что не собирается переходить на работу в Кабмин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убеждает, что он не планирует менять свою должность на правительственный портфель.

Об этом Турчинов заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, предлагали ли ему должность премьер-министра, сообщает "Канал 24".

"Я не буду обсуждать, какие были предложения, но у меня нет намерения переходить на работу в правительство", — подчеркнул Турчинов.

По словам секретаря СНБО, для него на сегодня вопросы безопасности и обороны Украины являются приоритетными.

Я не знаю более важных вопросов для Украины, чем те, которыми я сейчас занимаюсь. Поэтому буду продолжать делать все возможное, чтобы укреплять безопасность и оборону нашей страны, — подчеркнул бывший и.о. Президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак наградил Турчинова "Маузером".