Российский журналист о "суде" над Савченко в России: она — заложница, даже не военнопленная

Прокуроры одной страны предъявляют обвинения офицеру другой страны за то, что он выполнял свой профессиональный долг, пишет Бабченко.
Формулировка "Суд над Надеждой Савченко" является ошибочной, так как процесс над украинской летчицей в РФ не имеет ничего общего с законом и правом.
Об этом известный российский журналист, писатель и блогер Аркадий Бабченко написал на своей странице в Facebook.
"Я, как журналист, всегда последовательно призываю к точности формулировок. И точно так же, как в России нет никакого Президента — поскольку это должность выборная — а есть человек, узурпировавший власть путем силового переворота, точно также нет и никакого "суда" над Надеждой Савченко.
Суд — это понятие правовое.
Какое отношение к праву имеет некое действо, на котором некие люди, узурпировавшие власть, говорят офицеру армии соседней страны, боровшемуся против захватывающих в его стране города террористических вооруженных отрядов, что он убил граждан другой, соседней страны, попавших в его страну непонятно как, а за это мы его похитили, незаконно вывезли и предъявляем теперь обвинения — да и мало того, что обвинения, так еще и черти пойми в чем — я совершенно не понимаю.
Прокуроры одной страны предъявляют обвинения офицеру другой страны за то, что он выполнял свой профессиональный долг в своей стране, не имеющей к ним никакого отношения...
Ближайшая, хотя и не полная, аналогия — суд над офицером Красной армии в гестапо за его участие в партизанском отряде.
Не полная, потому что даже в этом случае он был бы военнопленным.
Савченко же — даже не военнопленная. Потому что официально это государство трусит даже назвать вещи своими именами.
Так что Савченко — похищенная. Заложница.
Ст. 126 УК РФ, часть вторая пункты а, в, г, и часть третья пункт а. До пятнадцати лет, особо тяжкая.
Не считая таких довесков, как бандитизм, экстремизм, терроризм и пр.
Так что к понятию "суд" это все, конечно же, не имеет никакого отношения.
Суд, конечно же будет. Но потом.
И — в Гааге", — написал Бабченко.
Напомним, ранее Савченко пригрозила сухой голодовкой, если суд будет тянуть с приговором.