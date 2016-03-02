Российский журналист о "суде" над Савченко в России: она — заложница, даже не военнопленная

Формулировка "Суд над Надеждой Савченко" является ошибочной, так как процесс над украинской летчицей в РФ не имеет ничего общего с законом и правом.

Об этом известный российский журналист, писатель и блогер Аркадий Бабченко написал на своей странице в Facebook.

"Я, как журналист, всегда последовательно призываю к точности формулировок. И точно так же, как в России нет никакого Президента — поскольку это должность выборная — а есть человек, узурпировавший власть путем силового переворота, точно также нет и никакого "суда" над Надеждой Савченко.

Суд — это понятие правовое.

Какое отношение к праву имеет некое действо, на котором некие люди, узурпировавшие власть, говорят офицеру армии соседней страны, боровшемуся против захватывающих в его стране города террористических вооруженных отрядов, что он убил граждан другой, соседней страны, попавших в его страну непонятно как, а за это мы его похитили, незаконно вывезли и предъявляем теперь обвинения — да и мало того, что обвинения, так еще и черти пойми в чем — я совершенно не понимаю.

Прокуроры одной страны предъявляют обвинения офицеру другой страны за то, что он выполнял свой профессиональный долг в своей стране, не имеющей к ним никакого отношения...

Ближайшая, хотя и не полная, аналогия — суд над офицером Красной армии в гестапо за его участие в партизанском отряде.

Не полная, потому что даже в этом случае он был бы военнопленным.

Савченко же — даже не военнопленная. Потому что официально это государство трусит даже назвать вещи своими именами.

Так что Савченко — похищенная. Заложница.

Ст. 126 УК РФ, часть вторая пункты а, в, г, и часть третья пункт а. До пятнадцати лет, особо тяжкая.

Не считая таких довесков, как бандитизм, экстремизм, терроризм и пр.

Так что к понятию "суд" это все, конечно же, не имеет никакого отношения.

Суд, конечно же будет. Но потом.

И — в Гааге", — написал Бабченко.

Напомним, ранее Савченко пригрозила сухой голодовкой, если суд будет тянуть с приговором.