В США отреагировали на решение Савченко о голодовке

Государственный департамент США настаивает на немедленном и безусловном освобождении украинского летчицы Надежды Савченко в связи с объявлением ею голодовки.

Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства США Джон Кирби, пишет "Украинская правда".

"Мы придерживаемся той же позиции, что и раньше: она должна быть освобождена. Ее задержали без причины, и мы хотим, чтобы ее отпустили и отправили домой", — заявил он.

"Я не могу подтвердить информацию о ее голодовке. Мы видели сообщения об этом… И если она снова объявляет голодовку, тогда ее здоровье становится дополнительным аргументом и усиливает срочность решения этого вопроса. Она должна быть освобождена", — подчеркнул он.

Как известно, прокуратура России просит суд приговорить Савченко к 23 годам тюрьмы.

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