Оккупанты могут запретить слово "меджлис", но не народ — Чубаров

По его убеждению, у национального движения крымских татар, как и прежде, будет поддержка народа.
Оккупационная власть Крыма, которая через суд хочет запретить на полуострове деятельность Меджлиса, не может "запретить людей, представляющих этот орган".
Об этом сказал глава Меджлса крымских татар Рефат Чубаров в комментарии Крым.Реалии.
По его убеждению, у национального движения крымских татар, как и прежде будет поддержка народа.
"Есть более 250 местных меджлисов, 22 региональных меджлиса. Это тысячи людей, которые избраны самими крымскими татарами. Как их можно запретить? Но понятно, что мы готовимся к разным формам, в том числе, к наиболее тяжким, которые могут исходить от оккупационной власти", — сказал Чубаров.
Глава Меджлиса подчеркнул, что во времена Советского Союза репрессии против его народа были тотальными, но национальное движение крымских татар не оставалось без людей.
"Крымские татары на полуострове, с одной стороны, возмущаются и следят за тем, что пытаются запретить Меджлис. С другой стороны, они понимают, что одной из форм противодействия такому давлению со стороны оккупантов может быть укрепление единства", — считает Чубаров.
Напомним, 15 февраля появилась информация о том, что в оккупированном Крыму прокурорша Наталья Поклонская, известна по кличке "наш-мяш" решила запретить Меджлис.
По мнению эксперта Юрия Якименко , стремясь через суд запретить деятельность Меджлиса, "власти"в первую очередь пытаются запугать крымских татар всеми доступными способами.
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