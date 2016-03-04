Оккупанты могут запретить слово "меджлис", но не народ — Чубаров

Оккупационная власть Крыма, которая через суд хочет запретить на полуострове деятельность Меджлиса, не может "запретить людей, представляющих этот орган".

Об этом сказал глава Меджлса крымских татар Рефат Чубаров в комментарии Крым.Реалии.

По его убеждению, у национального движения крымских татар, как и прежде будет поддержка народа.

"Есть более 250 местных меджлисов, 22 региональных меджлиса. Это тысячи людей, которые избраны самими крымскими татарами. Как их можно запретить? Но понятно, что мы готовимся к разным формам, в том числе, к наиболее тяжким, которые могут исходить от оккупационной власти", — сказал Чубаров.

Глава Меджлиса подчеркнул, что во времена Советского Союза репрессии против его народа были тотальными, но национальное движение крымских татар не оставалось без людей.

"Крымские татары на полуострове, с одной стороны, возмущаются и следят за тем, что пытаются запретить Меджлис. С другой стороны, они понимают, что одной из форм противодействия такому давлению со стороны оккупантов может быть укрепление единства", — считает Чубаров.

Напомним, 15 февраля появилась информация о том, что в оккупированном Крыму прокурорша Наталья Поклонская, известна по кличке "наш-мяш" решила запретить Меджлис.

По мнению эксперта Юрия Якименко , стремясь через суд запретить деятельность Меджлиса, "власти"в первую очередь пытаются запугать крымских татар всеми доступными способами.

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