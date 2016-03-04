Компромисс найден: Украина и ЕС договорились по спорному закону об электронном декларировании

Украина достигла компромисса с представителями Европейского Союза относительно принятия законов, необходимых для визовой либерализации Украины с ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик, сообщает "Громадське".

"Я могу раскрыть маленький секрет, что наши юристы, наши эксперты разработали на этой неделе с украинскими коллегами компромиссные решения этих спорных вопросов электронного декларирования, относительно списка близких родственников, по базе, от которой должны будут чиновники давать эти декларации. Так что этот компромисс является более или менее готов, увидим что будет в парламенте", — сказал Стулик.

По его словам, в ЕС также сообщили, когда смогут считать выполненными условия, которые необходимы для либерализации отношений с Украиной. "Наши эксперты сказали, условия и параметры этого решения или закона будут нас устраивать, и когда мы сможем их считать выполненными", — добавил он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что ожидает введения безвизового режима с Евросоюзом уже через несколько месяцев.