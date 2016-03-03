Брюссель слезам не верит: названы причины по которым Украина может не получить безвизовый режим

Украина может не получить безвизовый режим с Евросоюзом, а закрытые встречи с руководством Европарламента и Еврокомиссии по этому поводу были очень откровенными.

Об этом председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Европа в шоке от миллиона сирийских беженцев. Говорить о безвизовом режиме для воюющей страны в таких условиях — непопулярно. Голландские политики требуют остановить все процедуры до завершения референдума относительно безвизового режима для Украины", — отметил он.

По его словам, европейский бизнес устал от санкций в отношении России и в условиях экономического спада поддерживает запущенный Путиным лозунг "Санкции бьют не по Путину, а по простым людям".

"Коррупция и олигархия в Украине не преодолена. Невозможно договариваться о стратегии со страной, где правительство утратило поддержку парламентского большинства", — говорится в сообщении.

Луценко подчеркнул, что шестой причиной является то, что в законе про электронное декларирование надо отменить сужение лиц, подпадающих под контроль, а также — доформировать НАЗК.

"Вывод: у нас есть 2 недели для формирования новой коалиции, нового технократического Правительства, голосование за поправку в законе. Следующие 2-3 месяца Правительство должно устранить всех партийных и олигархических ставленников из крупнейших государственных монополий, покончить с смотрящими на таможне и другие видимые антикоррупционные шаги. Иначе — фиаско. Брюссель слезам не верит", — резюмировал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что ожидает введения безвизового режима с Евросоюзом уже через несколько месяцев.