Порошенко ожидает введения безвизового режима с Евросоюзом уже через несколько месяцев

Президент Украины Петр Порошенко ожидает введения безвизового режима с ЕС уже через несколько месяцев.

Об этом глава государства заявил после принятия присяги спецназа Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет УНИАН.

"Я убежден, что успех Национального антикоррупционного бюро — это отправная точка успеха Украины на пути в Евросоюз, а в самой большой перспективе — через несколько месяцев введение безвизового режима с Евросоюзом", — сказал Порошенко.

Напомним, глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Евросоюз может не принять решение о введении безвизового режима с Украиной в 2016 году, если не произойдет отмена нормы, внесенной в закон о государственном бюджете на 2016 год,согласно которой внедрение электронного декларирования доходов чиновников переносится на 2017 год.

видео: 112 Украина