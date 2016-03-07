В России говорят, что состояние Савченко удовлетворительное, генконсул требует украинских врачей

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко заявил, что в МИД РФ направлен запрос о возможности обследования украинскими врачами заключенной украинки Надежды Савченко.

Ответа пока не последовало, сообщает РИА "Новости".

"Срочно было проведены меры министерством иностранных дел и президентом, была определена группа врачей, которые и раньше ее обследовали. Я думаю, что завтра (6 марта — УНИАН) они приедут в Ростов", - сообщил накануне генконсул.

"Соответствующее обращение было передано в МИД РФ. Насколько мне известно, ответа пока нет", — подчеркнул Москаленко.

Он отметил, что для встречи с Савченко украинские врачи должны получить разрешение российского Министерства иностранных дел. Он добавил, что Украина будет добиваться, чтобы российский МИД выдал эту ноту, несмотря на выходные.

Генконсул добавил, что 7 или 8 марта он будет пытаться попасть в СИЗО к Савченко.

Собеседник уточнил, что речь идет о возможности обследования Савченко группой из трех украинских врачей.

В свою очередь состояние здоровья украинской летчицы Надежды Савченко, незаконно заключенной в России, в настоящее время удовлетворительное, сообщил сегодня один из адвокатов Савченко Николай Полозов в Facebook со ссылкой на информацию российского омбудсмена Эллы Памфиловой.

Полозов отметил, что за Савченко "ведется постоянный визуальный контроль, проводятся измерения артериального давления".

"На текущий момент применение принудительного кормления и введение жидкости не нужны", - подчеркнул он.

По словам адвоката, уже сформирована группа украинских врачей для обследования Савченко, однако дата их допуска в СИЗО еще не согласована.

Отмечается, что Савченко объявила с 4 марта сухую голодовку в ответ на знак протеста против промедления с вынесением ей приговора после того, как на суде в городе Донецке Ростовской области России, где в тот день ожидали завершения слушаний после последнего слова Савченко, судья неожиданно закрыл заседание и объявил перерыв до 9 марта.

При этом еще в середине декабря Савченко объявила "обычную" голодовку. Между тем из-за длительных выходных в России, которые завершатся 9 марта, до того времени адвокаты не будут иметь к ней доступа и не смогут проверить состояние ее здоровья. Существует опасение, что Савченко может не выжить или остаться инвалидом.

Украинку обвиняют в России в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проходит акция #FreeSavchenko! с требованием освобождения Савченко.