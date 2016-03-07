Консулы предупредили: у Савченко есть первые признаки ухудшения здоровья

В понедельник, 7 марта, пребывающую в российском СИЗО летчицу и нардепа Надежду Савченко посетили генконсул Украины в Ростове-на-Дону Анатолий Москаленко и вице-консул Александр Ковтун.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Издание уточнило, что украинка уже третий день не принимает ни еду, ни воду, по словам дипломатов, у нее уже наблюдаются первые признаки ухудшения состояния здоровья.

"Учащенное сердцебиение и холодные руки… Однако летчица в сознании и адекватно реагирует", — приводят журналисты данные политиков.

Их встреча с народной избранницей длилась полтора часа. "Украинским дипломатам Савченко заявила, что намерена дотянуть до судебного заседания, где планирует выступить с последним словом", — добавило издание.

По его сведениям, наша соотечественница посещает медика СИЗО, который измеряет ей давление, однако отказывается сдавать любые анализы, ожидая визита украинских врачей, сроки приезда которых согласовываются.

Напомним, 3 марта в России судья Донецкого горсуда не предоставил арестованной Надежде Савченко последнее слово, перенеся заседания на 9 марта, после чего она объявила "сухую" голодовку и отказалась от оказания ей медицинской помощи российскими врачами.