США резко потребовали от России освободить Савченко

Госсекретарь США Джон Керри от имени Соединенных Штатов выступил с резкой критикой властей России, которые попирают международное законодательство и нормы и более полутора лет удерживает в плену украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко.

Керри призвал немедленно освободить Надежду. Об этом говорится на сайте госдепартамента США, сообщает ТСН.

"Я глубоко обеспокоен состоянием здоровья и самочувствия украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, которая с пятницы отказалась от пищи и воды в знак протеста против дальнейшего содержания под стражей в Российской Федерацией. В течение 20 месяцев, с тех пор как она была захвачена на Востоке Украина и содержится в России, Надежда Савченко, как сообщается, перенесла допросы, одиночное заключение и принудительную "психиатрическую экспертизу". Ее лишения и продление содержания в тюрьме демонстрируют попрание международных стандартов, а также игнорирование Россией обязательств по минским соглашениям. Соединенные Штаты в очередной раз призывают Россию немедленно освободить Надежду Савченко и вернуть ее в Украину", — говорится в заявлении Джона Керри.

Напомним, Украина обратилась с письмом к странам ЕС и США с просьбой усилить давление на Россию для освобождения арестованной летчицы и нардепа Надежды Савченко.