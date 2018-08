Судилище над Савченко: мир призывает Россию освободить летчицу, нужно знать меру

Сегодня, 9 марта, во время заседания суда в российском Донецке украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко должна произнести последнее слово, а судья — сообщить о дате оглашения приговора.

Уже шестой день Надежда держит сухую голодовку, сообщает ТСН.

Украинским дипломатам удалось договориться с российской стороной — и к пленнице сегодня пообещали пустить украинских врачей.

В Киеве, Одессе, Харькове и Чернигове на поддержку Савченко выходят тысячи украинцев. В Москве появляются плакаты с призывом "Живи!". Свыше 270 мировых лидеров пишут открытое письмо с требованием освободить украинскую льотчицю. И внимание всего мира приковано к судебному заседанию, которое начнется сегодня в 10 утра по киевскому времени.

Сегодня в поддержку украинской пленницы должны пройти массовые акции. Акция под посольством РФ в Киеве должна начаться в 11:00. 78-летняя мама Надежды в свою очередь обратилась к миру – просит помочь спасти дочь. Вчера она отправилась в Россию на суд над дочерью. Тем временем президент РФ Владимир Путин возглавит "список Савченко".

Депутаты Европарламента предлагают наказать людей, которые имеют отношение к задержанию и перевозке в Россию украинской летчицы. Документ попал в руки журналистов "Радио Свобода". В нем говорится о запрете въезда в ЕС лицам, причастным к делу Савченко, "замораживании" их банковских активов и изъятии имущества, найденного на территории Евросоюза.

Российский президент — первый номер в списке из 29 имен. Именно ему, уверены европейские депутаты, принадлежит политическое решение в деле украинской летчицы.

В Украине и мире тем временем не стихают акции в поддержку Надежды.

Сенатор и один из кандидатов на пост президента США Тед Круз призвал освободить незаконно удерживаемую в РФ народного депутата Надежду Савченко.



На своей странице в Twitter они написал: "Россия должна освободить незаконно задержанную украинскую летчицу Савченко. Нужно знать меру".

Russia needs to release unjustly detained Ukrainian pilot #Savchenko. Enough is enough. https://t.co/TsRTU442yA