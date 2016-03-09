Штаб АТО о боях на Ясиноватской развязке: ВСУ четко соблюдают Минские договоренности

Украинские военные опровергли сообщения СМИ о том, что наши силовики отбили у боевиков Ясиноватскую развязку на окраине Донецка и подчеркнули, что соблюдают Минские соглашения.

Об это говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"СМИ распространяют недостоверную информацию об активных действиях украинских подразделений в районе Ясиноватской транспортной развязки в ночь с 8 на 9 марта.

Сообщаем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины четко и неукоснительно соблюдают Минские договоренности и не ведут активные действия на линии разграничения", — подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что боевики всерьёз обеспокоены выходом украинских войск к Ясиноватской развязке и сокращением дистанции между позициями сил АТО и террористов.