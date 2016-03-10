Показуха для россТВ: боевики в форме ВСУ "атаковали" Ясиноватскую развязку

Вчера, 8 марта, в Авдеевке боевики попытались устроить провокацию — создать "картинку" для СМИ, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В районе дачного участка южнее Авдеевки и в лесополосе севернее Авдеевки были замечены пехотные группы боевиков, переодетые в форму бойцов украинской армии. Кроме стрелкового оружия, они были вооружены минометами и гранатометами. Опознавательным знаком у них почему-то была белая повязка на ноге, — говорится в сообщении.

С этих позиций боевики устроили инсценированную атаку в направлении Ясиноватской транспортной развязки. "Атака" осуществлялась под аккомпанемент многочисленных взрывов, якобы происходивших на позициях боевиков.

По данным штаба АТО, данная провокация была осуществлена ​​исключительно в качестве демонстрации для российских СМИ с целью распространения ложной информации и обвинения ВСУ в нарушении Минских договоренностей.

По оперативным данным, на данных участках сосредоточено до 100 боевиков, поэтому подобные провокации с использованием военных мундиров Украинской армии могут повторяться, добавили в штабе АТО.

Напомним, в штабе АТО заявили, что военнослужащие ВСУ четко и неукоснительно соблюдают Минские договоренности и не ведут активные действия на линии разграничения.