Яценюк: "Всегда стараюсь избегать печального сценария 2005 года"

Премьер Арсений Яценюк заявил, что "всегда старался избегать печального сценария 2005 года".

Об этом он рассказал в интервью британской Financial Times.

"Я никогда не буду жаловаться на президента. Я буду молчать до конца. Но конец еще очень далеко", — пошутил он.

Некоторые политические комментаторы проводят параллели с расколом между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко, который в итоге подорвал результаты продемократической "оранжевой" революции 2004 года.

Некоторые из бывших политических союзников отдают предпочтение досрочным выборам, но это ошибка, — замечает Яценюк.

"После того, как состоятся досрочные парламентские выборы, поверьте мне, они никогда не смогут сформировать прореформаторское прозападное правительство", — добавил он, отметив любая новая коалиция будет состоять из "10 различных партий с совершенно разными идеологиями".

"Эта страна совершенно другая, чем была два года назад... Новая полиция, новая армия, новая фискальная политика, новая энергетическая политика, новая социальная политика, новые люди в правительстве, очень сильное общество".

"Я сделал все, что могу в текущих условиях. Я могу сделать больше, но мы должны нажать на газ", — заявил Яценюк.