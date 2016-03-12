Адвокат сравнил дело Савченко и фильм "Шпионский мост": в США выдвинули требования России

12 марта 2016, 10:46

Ответ России "нет" на требование освободить Савченко США не устраивает, и разговор не заканчивается, пишет Новиков.

Митинг в поддержку Савченко, иллюстрация

Один из адвокатов украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Илья Новиков, который почти три недели с перерывом на прения в Донецком суде находился в США, сообщил, что американцев не устроит отрицательный ответ России на требование освободить украинку.

Об этом защитник написал на своей странице в Facebook.

"Основной итог на сегодня: ответ России "Нет" на требование освободить Надежду США не устраивает, и разговора не заканчивает. Внутренним делом России суд над Савченко не признают. Устными протестами дело не ограничится. В оставшиеся дни до 21 марта, когда должны огласить приговор, политические колеса продолжат крутиться, но ничего приятного для руководства России из них не выскочит, хорошей сделки не выйдет", — написал он.

"Надежда Савченко начала пить воду, и это главное. Предыдущую неделю у меня словно все время тикал таймером под ухом. С этим трудно жить и работать. Теперь у нас есть еще как минимум 10 дней — уйма времени, если подумать.

Наша адвокатская работа в суде закончились вместе с прениями 3 марта, но это только в суде. Теперь фокус сместился в область дипломатии. Те, кто вспоминает в связи с делом Савченко фильм "Шпионский мост", едва ли догадываются, насколько они близки к реальности. Это ровно тот случай — как адвокат я представляю только своего клиента и могу говорить куда свободней, чем любой украинский дипломат", — отмечает Новиков.

"Мы воспользовались этим для выяснения позиции американцев, чей голос может стать решающим. Почти три недели, с перерывом на прения в Донецком суде, я нахожусь в США. С конца февраля у меня было до трех десятков бесед с американскими политиками и дипломатами, и до, и после объявления даты вынесения приговора. Поначалу все высказывались очень сдержанно. Да, они в целом в курсе ситуации (конгресс) и отслеживают ее постоянно (госдепартамент), но пока рано говорить о конкретных шагах, которые могли бы..." — пишет адвокат.

"Прорыв случился в начале этой недели. Госсекретарь Керри и вице-президент Байден одновременно выступили с очень резкими заявлениями. США не признают процесс над Надеждой Савченко внутренним делом России, полагают, что после пленения боевиками ЛНР ее вывезли в Россию силой, и требуют ее немедленного освобождения безо всяких условий.

Всю неделю после этого я задавал на каждой встрече один и тот же вопрос: "Администрация действительно имела в виду то, что сказал Керри?". Сегодня я получил ответ от человека, который в курсе всей ситуации — "Вы слышали нас. Да, мы действительно имели это в виду". Это очень многого стоит здесь это "Yes, we really mean it". У МИД РФ последнее время трудности с английским, но я надеюсь, что хотя бы это им переведут", — пишет Новиков.

"В конгрессе есть люди, настроенные куда агрессивнее. Один из моих собеседников назвал министра Лаврова "жестоким ублюдком, которому самое место в санкционных списках Магнитского". Но санкциями распоряжается Госдеп, а не конгресс, хотя поддержка конгресса может побудить администрацию действовать решительнее, чем если бы ее не было. Конгресс еще в сентябре 2015 принял двухпартийную резолюцию с требованием освободить Надежду Савченко. Это было до суда.

Сейчас суд заканчивается, и судя по реакции здесь, в Вашингтоне, то, как он прошел, не прибавило сторонников российской версии событий. Тут на удивление хорошо знакомы с сюжетом, в курсе, что российский суд отказался назначать ключевые экспертизы, и особое значение придают именно тому факту, что Савченко вывезли в Россию тайно, а не задержали на месте или не экстрадировали официально. Тыкать им Бутом и Ярошенко бесполезно, они очень хорошо понимают разницу между спецоперацией и неумелым враньем, как и между настоящими обвинениями и сфабрикованными. А еще здесь все привыкли, что призывы вступится за арестованного — почти всегда с какой-то мутной подкладкой. Полиция незаконно арестовала и избила темнокожего тинейджера? Да, в этот раз незаконно, но у него раньше было двадцать приводов за хулиганство и травку. Узники Гуантанамо? Не слишком конституционно, но все-таки они воевали за аль-Каиду. И т.д. Сейчас до людей доходит, что Савченко —это не из серии "пожалейте несчастных", а реально голливудский сюжет где с одной стороны все белое, а с другой все черное, и это их цепляет. История начинает расходиться", — отмечает юрист.

"Когда я возвращался в США после прений, мы обсуждали, как бы сделать, чтобы тема Савченко обсуждалась в ходе президентской кампании. Может связаться со штабом Хиллари? Женщина, борьба за права… Или это больше тема республиканцев? Савченко ветеран Ирака, тут это целый культ. И вот за эту неделю четыре оставшихся в гонке кандидатов из пяти высказались в нашу поддержку.

Тед Круз: "Россия должна освободить несправедливо арестованную украинскую летчицу Савченко. Хватит значит "хватит".

Джон Кейсик: "Я призываю Россию немедленно освободить Савченко и вернуть ее в Украину".

Хиллари Клинтон: "Я присоединяю свой голос к тем, кто требует немедленного освобождения украинского политика и бывшей летчицы Надежды Савченко из-под незаконного и несправедливого ареста в России".

Берни Сандерс: "Нужно знать меру. Савченко должна быть освобождена". Для комплекта не хватает только Трампа, но это может и к лучшему", — пишет Новиков.

Напомним, Надежда Савченко находится в РФ под арестом, суд должен огласить решение по ее "делу" 21 марта. Ранее она объявляла сухую голодовку, однако после полученного поддельного письма якобы от президента Петра Порошенко начала из нее выходить.

Больше читайте в статье: Надежда демонстрирует безнадежность: чем обернется для России преследование Савченко?

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Россия США Савченко адвокат требование Новиков
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