Адвокат сравнил дело Савченко и фильм "Шпионский мост": в США выдвинули требования России

Один из адвокатов украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Илья Новиков, который почти три недели с перерывом на прения в Донецком суде находился в США, сообщил, что американцев не устроит отрицательный ответ России на требование освободить украинку.

Об этом защитник написал на своей странице в Facebook.

"Основной итог на сегодня: ответ России "Нет" на требование освободить Надежду США не устраивает, и разговора не заканчивает. Внутренним делом России суд над Савченко не признают. Устными протестами дело не ограничится. В оставшиеся дни до 21 марта, когда должны огласить приговор, политические колеса продолжат крутиться, но ничего приятного для руководства России из них не выскочит, хорошей сделки не выйдет", — написал он.

"Надежда Савченко начала пить воду, и это главное. Предыдущую неделю у меня словно все время тикал таймером под ухом. С этим трудно жить и работать. Теперь у нас есть еще как минимум 10 дней — уйма времени, если подумать.

Наша адвокатская работа в суде закончились вместе с прениями 3 марта, но это только в суде. Теперь фокус сместился в область дипломатии. Те, кто вспоминает в связи с делом Савченко фильм "Шпионский мост", едва ли догадываются, насколько они близки к реальности. Это ровно тот случай — как адвокат я представляю только своего клиента и могу говорить куда свободней, чем любой украинский дипломат", — отмечает Новиков.

"Мы воспользовались этим для выяснения позиции американцев, чей голос может стать решающим. Почти три недели, с перерывом на прения в Донецком суде, я нахожусь в США. С конца февраля у меня было до трех десятков бесед с американскими политиками и дипломатами, и до, и после объявления даты вынесения приговора. Поначалу все высказывались очень сдержанно. Да, они в целом в курсе ситуации (конгресс) и отслеживают ее постоянно (госдепартамент), но пока рано говорить о конкретных шагах, которые могли бы..." — пишет адвокат.

"Прорыв случился в начале этой недели. Госсекретарь Керри и вице-президент Байден одновременно выступили с очень резкими заявлениями. США не признают процесс над Надеждой Савченко внутренним делом России, полагают, что после пленения боевиками ЛНР ее вывезли в Россию силой, и требуют ее немедленного освобождения безо всяких условий.

Всю неделю после этого я задавал на каждой встрече один и тот же вопрос: "Администрация действительно имела в виду то, что сказал Керри?". Сегодня я получил ответ от человека, который в курсе всей ситуации — "Вы слышали нас. Да, мы действительно имели это в виду". Это очень многого стоит здесь это "Yes, we really mean it". У МИД РФ последнее время трудности с английским, но я надеюсь, что хотя бы это им переведут", — пишет Новиков.

"В конгрессе есть люди, настроенные куда агрессивнее. Один из моих собеседников назвал министра Лаврова "жестоким ублюдком, которому самое место в санкционных списках Магнитского". Но санкциями распоряжается Госдеп, а не конгресс, хотя поддержка конгресса может побудить администрацию действовать решительнее, чем если бы ее не было. Конгресс еще в сентябре 2015 принял двухпартийную резолюцию с требованием освободить Надежду Савченко. Это было до суда.

Сейчас суд заканчивается, и судя по реакции здесь, в Вашингтоне, то, как он прошел, не прибавило сторонников российской версии событий. Тут на удивление хорошо знакомы с сюжетом, в курсе, что российский суд отказался назначать ключевые экспертизы, и особое значение придают именно тому факту, что Савченко вывезли в Россию тайно, а не задержали на месте или не экстрадировали официально. Тыкать им Бутом и Ярошенко бесполезно, они очень хорошо понимают разницу между спецоперацией и неумелым враньем, как и между настоящими обвинениями и сфабрикованными. А еще здесь все привыкли, что призывы вступится за арестованного — почти всегда с какой-то мутной подкладкой. Полиция незаконно арестовала и избила темнокожего тинейджера? Да, в этот раз незаконно, но у него раньше было двадцать приводов за хулиганство и травку. Узники Гуантанамо? Не слишком конституционно, но все-таки они воевали за аль-Каиду. И т.д. Сейчас до людей доходит, что Савченко —это не из серии "пожалейте несчастных", а реально голливудский сюжет где с одной стороны все белое, а с другой все черное, и это их цепляет. История начинает расходиться", — отмечает юрист.

"Когда я возвращался в США после прений, мы обсуждали, как бы сделать, чтобы тема Савченко обсуждалась в ходе президентской кампании. Может связаться со штабом Хиллари? Женщина, борьба за права… Или это больше тема республиканцев? Савченко ветеран Ирака, тут это целый культ. И вот за эту неделю четыре оставшихся в гонке кандидатов из пяти высказались в нашу поддержку.

Тед Круз: "Россия должна освободить несправедливо арестованную украинскую летчицу Савченко. Хватит значит "хватит".

Джон Кейсик: "Я призываю Россию немедленно освободить Савченко и вернуть ее в Украину".

Хиллари Клинтон: "Я присоединяю свой голос к тем, кто требует немедленного освобождения украинского политика и бывшей летчицы Надежды Савченко из-под незаконного и несправедливого ареста в России".

Берни Сандерс: "Нужно знать меру. Савченко должна быть освобождена". Для комплекта не хватает только Трампа, но это может и к лучшему", — пишет Новиков.

Напомним, Надежда Савченко находится в РФ под арестом, суд должен огласить решение по ее "делу" 21 марта. Ранее она объявляла сухую голодовку, однако после полученного поддельного письма якобы от президента Петра Порошенко начала из нее выходить.

