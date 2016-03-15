Историк назвал способы, как Украина может вернуть Крым

Историк, сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Громенко заявил, что есть три способа возвращения нашей стране оккупированного РФ Крыма.

Об этом он сообщил в эфире Радио Крым.Реали.

Историк подчеркнул, что, в частности, деоккупация полуострова возможна с помощью дипломатического давления на Россию.

"Первое: условно "хорватский" сценарий, когда окрепшее государство с боем у ослабевшего отбирает свою территорию — не уверен, что в ближайшее время это нам под силу", — отметил Громенко.

Вторым вариантом является "кувейтский", когда западные союзники собираются с силами и выносят агрессора.

"И третий… можно назвать "синайским" — давление дипломатическое и экономическое на агрессора", — добавил историк.

По его словам, он "приводит к тому, что агрессор говорит, мол, ладно, хватит с нас, забирайте обратно свою землю, только давайте мириться". "И Египет получил свой Синай без боя, хотя попытка до этого забрать его вооруженным путем провалилась", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил мнение, что усиление санкций против России позволит деоккупировать Крым.