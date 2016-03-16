Полторак рассказал, когда ждать плановой демобилизации

Плановая демобилизация военнослужащих из рядов Вооруженных сил Украины пройдет в конце марта и в апреле текущего года.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на Яворивском полигоне во Львовской области, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Плановая демобилизация будет проходить в соответствии с законом в конце марта и в апреле текущего года. Никаких предпосылок, которые могли бы сорвать увольнение личного состава, в данное время нет", — сказал он.

Полторак сообщил, что за два месяца 2016 года более 9 тысяч военнослужащих перешли на контрактную службу, и "эта тенденция продолжается". "Мы надеемся, что ежемесячно контракты будут подписывать 5—7 тысяч человек", — отметил он.

Кроме того, министр выразил надежду, что в случае необходимости проведения мобилизации в военкоматы также придут добровольцы, которые также будут приняты на контрактную службу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ о демобилизации. Теперь военные могут служить по желанию.