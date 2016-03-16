В СБУ назвали число российских военных, уничтоженных на Донбассе

С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году погибло более 1,6 тысяч российских военнослужащих.

Об этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил сегодня на брифинге, передает УНИАН.

"По нашим данным, более 1,6 тысяч граждан Российской Федерации, которые являются военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, погибли за время конфликта на оккупированных территориях", — заявил Ткачук.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ перебросила в район захваченного Ясиноватой Донецкой области военную технику с новыми пособниками террористов для ротации банд, понесших потери под Авдеевкой.