Санкционный "Список Савченко": Украина координирует подготовку с ЕС и США

Украина осуществляет координацию подготовки санкционного "Списка Савченко" с Евросоюзом и США.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, передает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, которая была посвящена проблематике урегулирования ситуации на Донбассе, а также вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом", — говорится в сообщении.

Президент выразил благодарность за последовательную позицию Литвы относительно поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и необходимости продолжения действия санкций ЕС против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Порошенко высоко оценил усилия литовской стороны в поддержку освобождения украинской летчицы. Стороны скоординировали подготовку санкционного "Списка Савченко".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter написал: "Украина координирует подготовку санкционного "Списка Савченко" с ЕС и США — Президент с МИД Литвы Линкявичусом".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин лично пообещал Меркель вернуть Савченко в Украину.