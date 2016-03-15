Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще три украинца

Из плена боевиков на Донбассе освобождены три гражданина Украины: двое военных и один гражданский.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость! Освобождены из плена двое военных: Григорий Завизон и Петр Ерошевич. Также был освобожден один гражданский — Петренко Вадим", — написал он.

ПП: Добра новина! Визволені з полону двоє військових та один цивільний: Григорій Завізіон, Петро Єрошевич та Вадим ПетренкоСлава Україні! Опубліковано Петром Порошенком 15 березень 2016 р.

Напомним, ранее нардеп Ирина Геращенко заявила, что в плену боевиков остаются 129 человек.