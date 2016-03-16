Совет нацбезопасности решил образовать Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган СНБО.
Президент Украины Петр Порошенко утвердил Стратегию кибербезопасности Украины.
Как сообщает официальный сайт главы государства, cогласно документу, pадачей Стратегии кибербезопасности является создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества и государства.
Сейчас активно распространяются случаи незаконного сбора, хранения, использования, уничтожения, распространения персональных данных, незаконных финансовых операций, краж и мошенничества в сети Интернет.
Особенно обращается внимание на то, что все большее распространение приобретает политически мотивирована деятельность в киберпространстве в виде атак на правительственные и частные веб-сайты.
"Экономическая, научно-техническая, информационная сфера, сфера государственного управления, оборонно-промышленный и транспортный комплексы, инфраструктура электронных коммуникаций, сектор безопасности и обороны Украины становятся все более уязвимыми для разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в киберпространстве. Этому способствует широкое, местами доминирующее, присутствие в информационной инфраструктуре Украины организаций, групп, лиц, которые прямо или косвенно связаны с Российской Федерацией", — говорится в документе.
Стратегия кибербезопасности Украины предусматривает создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества и государства.
Основу национальной системы кибербезопасности составят Министерство обороны, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Служба безопасности, Национальная полиция, Национальный банк, разведывательные органы.
Также отмечается, что стратегия предусматривает комплекс мер, приоритетов и направлений обеспечения кибербезопасности Украины, в частности, создание и оперативную адаптацию государственной политики, направленной на развитие киберпространства и достижения совместимости с соответствующими стандартами Европейского Союза и НАТО; формирование конкурентной среды в сфере электронных коммуникаций, оказание услуг по защите информации и киберзащите; привлечение экспертного потенциала научных учреждений, профессиональных и общественных объединений к подготовке проектов концептуальных документов в этой сфере; повышение цифровой грамотности граждан и культуры безопасного поведения в киберпространстве; развитие международного сотрудничества и поддержку международных инициатив в сфере кибербезопасности, в том числе углубление сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.
Также Совет нацбезопасности решил образовать Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган СНБО.
Напомним, Порошенко утвердил новую Концепцию развития сектора безопасности и обороны Украины.