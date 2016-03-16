Президент Украины Петр Порошенко утвердил Стратегию кибербезопасности Украины.

Как сообщает официальный сайт главы государства, cогласно документу, pадачей Стратегии кибербезопасности является создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества и государства.

Сейчас активно распространяются случаи незаконного сбора, хранения, использования, уничтожения, распространения персональных данных, незаконных финансовых операций, краж и мошенничества в сети Интернет.

Особенно обращается внимание на то, что все большее распространение приобретает политически мотивирована деятельность в киберпространстве в виде атак на правительственные и частные веб-сайты.

"Экономическая, научно-техническая, информационная сфера, сфера государственного управления, оборонно-промышленный и транспортный комплексы, инфраструктура электронных коммуникаций, сектор безопасности и обороны Украины становятся все более уязвимыми для разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в киберпространстве. Этому способствует широкое, местами доминирующее, присутствие в информационной инфраструктуре Украины организаций, групп, лиц, которые прямо или косвенно связаны с Российской Федерацией", — говорится в документе.

Стратегия кибербезопасности Украины предусматривает создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества и государства.

Основу национальной системы кибербезопасности составят Министерство обороны, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Служба безопасности, Национальная полиция, Национальный банк, разведывательные органы.

Также отмечается, что стратегия предусматривает комплекс мер, приоритетов и направлений обеспечения кибербезопасности Украины, в частности, создание и оперативную адаптацию государственной политики, направленной на развитие киберпространства и достижения совместимости с соответствующими стандартами Европейского Союза и НАТО; формирование конкурентной среды в сфере электронных коммуникаций, оказание услуг по защите информации и киберзащите; привлечение экспертного потенциала научных учреждений, профессиональных и общественных объединений к подготовке проектов концептуальных документов в этой сфере; повышение цифровой грамотности граждан и культуры безопасного поведения в киберпространстве; развитие международного сотрудничества и поддержку международных инициатив в сфере кибербезопасности, в том числе углубление сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

Также Совет нацбезопасности решил образовать Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган СНБО.

Напомним, Порошенко утвердил новую Концепцию развития сектора безопасности и обороны Украины.