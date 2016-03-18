"Женева плюс": Порошенко рассказал о переговорах насчет деоккупации Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас на основе международных форматов, включая "Женева плюс", ведутся переговоры насчет деоккупации украинского Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время глава уточнил, что Украина и мировое сообщество продолжат давление на захватившую наш полуостров РФ.

"Россия заплатит цену, которую должен заплатить агрессор", — отметил политик.

За останні два роки Крим поринув у масові арешти й репресії. Права кримських татар цинічно порушуються. Поведінка окупан... Опубліковано Петром Порошенком 18 березень 2016 р.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина и Турция решили объединить усилия в рамках новых международных форматов, в частности, "Женева плюс", с целью деоккупации Крыма.