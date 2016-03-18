"Женева плюс": Порошенко рассказал о переговорах насчет деоккупации Крыма

РФ заплатит за свою агрессию, отметил глава государства.
Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас на основе международных форматов, включая "Женева плюс", ведутся переговоры насчет деоккупации украинского Крыма.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время глава уточнил, что Украина и мировое сообщество продолжат давление на захватившую наш полуостров РФ.
"Россия заплатит цену, которую должен заплатить агрессор", — отметил политик.
За останні два роки Крим поринув у масові арешти й репресії. Права кримських татар цинічно порушуються. Поведінка окупан...Опубліковано Петром Порошенком 18 березень 2016 р.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина и Турция решили объединить усилия в рамках новых международных форматов, в частности, "Женева плюс", с целью деоккупации Крыма.