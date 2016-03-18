Ложкин рассказал, когда в Украине появится новое правительство

В ближайшие недели будет либо сформировано новое правительство, либо произойдет переформатирование нынешнего Кабинета министров.

Такое заявление сделал Глава администрации президента Украины Борис Ложкин во время презентации своей книги "Четвертая республика", пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что в течение ближайших недель будет или новое правительство, или переформатирование правительства. Я думаю, что будет какой-то выход. Честно говоря, этот вопрос сейчас уже выходит за рамки отношений президентской и премьерской команды, сейчас это уже вопрос других фракций коалиции, бывшей коалиции", — сказал он.

Ложкин также отметил, что вопрос о кандидатурах на должности премьер-министра, вице-премьеров и министров является вопросом нынешней или возможной новой коалиции. При этом он считает, что на пост вице-премьера по евроинтеграции, о котором много говорят, есть достаточно качественных кандидатур.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он себя в правительстве, Ложкин сказал: "Нет".

Глава АП также высказался против возможных досрочных парламентских выборов.

"Мы считаем, что выборы сейчас могут ввергнуть страну в хаос, что совершенно несвоевременно", — подытожил Ложкин.

Ранее посол США Джеффри Пайетт заявил, что вопрос обновления Кабмина решать украинцам, главное реформы, а не личности