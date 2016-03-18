Генерал-разведчик объяснил, как Россия может использовать вывод войск из Сирии против Украины

Властям РФ вывод части войск из Сирии даст возможность задействовать неофициальное влияние на США, Германию, Францию и другие страны Европы и оказывать давление на президента и правительство Украины для выполнения Минских соглашений по российскому сценарию.

Об этом экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж сообщил во время чата в "Главреде".

В то же время он уточнил, что выведение сил также позволит агрессору сосредоточить экономические, политические и военные усилия против нашей страны.

"Уже фактически происходит такое давление на президента Украины и Верховную Раду. Только консолидация украинского общества сможет противодействовать таким попыткам и давлениям России", — отметил эксперт.

По его словам, президент России Владимир Путин "еще до начала сирийской кампании достиг договоренностей с руководством США и рядом европейских стран о проведении совместных операций, которые они фактически завершили".

"Фактически (российский лидер — ред.) открыл больше возможностей для влияния на Украину после Сирии", — считает бывший председатель Службы внешней разведки нашей страны.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин приказал с 15 марта начать вывод основной части войск РФ с территории Сирии. Узнать мнения экспертов, чем опасно соответствующее решение властей страны для Украины, можно в статье "Главреда".