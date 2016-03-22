В СБУ назвали количество боевиков в бандах ДНР и ЛНР

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что на захваченной части Донбасса орудуют более 35 тыс. боевиков ДНР и ЛНР.

Об этом он сообщил в интервью "Новой газете".

В то же время собеседник журналистов уточнил, что соответствующие данные приведены по состоянию на 9 марта.

"Чтобы вы понимали, насколько мы владеем информацией, я вам расскажу о "войсках" ЛНР-ДНР…: это 35 тыс. 280 человек, это танки — 475 штуки, БМП — 822", — отметил Тандит.

Напомним, ранее советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что на захваченной части Донбасса находятся 36 тыс. боевиков, из которых 8 тыс. являются военными России.