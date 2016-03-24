Шокин запретил прокурорам передавать дела в НАБУ: опубликован документ

Непотопляемый Генеральный прокурор Виктор Шокин официально приказал прокурорам не передавать дела в Антикоррупционное Бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем блоге на "Украинской правде".

"Искры из кабинета разлетаются подразделениями генпрокуратуры в виде конкретных ЦУ: дела, которые истребуют Антикоррупционное Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура — не отдавать", — отметил он.

По словам Шабунина, в ГПУ опубликовали 10 оснований, почему НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не могут истребовать и расследовать дела.

"Разнарядка Генпрокурора содержит перечень из 10 пунктов законодательства, которыми должны руководствоваться прокуроры для официального отказа в передаче дел в Бюро или Спец.Прокуратуры. Здесь есть аругемнты на любой прокурорский вкус — от искажения до красивой манипуляции", — написал он.

Так, согласно документам, речь идет о том, что закон якобы не наделяет директора НАБУ правом истребовать уголовные производства.

"Утверждения, подписанные Шокиным, что "закон не дает права директору НАБУ истребовать производства и не указывает работников НАБУ, которые имеют такое право" — правовое невежество и манипуляция", - отметил Шабунин.

Также в документе утверждается, что директор и работники НАБУ якобы не имеют оснований для доступа к материалам уголовного производства.

При этом Шабунин отмечает, что ч.5 ст. 216 УПК позволяет детективам расследовать в случае необходимости любое уголовное производство.

Активист также сообщил, что Шокин решил дополнить своими разнарядками уголовный кодекс.

"Шокин уточнил, что не только генпрокурор может решить спор о подследственности, но и исполняющий обязанности!! Такой нормы в УПК нету!" — заявил Шабунин.

Активист утверждает, что данное распоряжение Шокина появилось после совещания в главке, где руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пытался выработать вместе с первым заместителем генпрокурора Юрием Севруком конкретный порядок истребования уголовных производств и сроков, что автоматически сняло бы все вопросы.

"Вместо этого "генералы" с Резницкой решили всех одурачить", — написал Шабунин.

Напомним, 16 марта, генпрокурор Виктор Шокин вышел из отпуска и приступил к выполнению своих служебных обязанностей.