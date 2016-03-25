Военный эксперт рассказал о "малой войне" боевиков на Донбассе

В течение последних суток в зоне АТО наиболее напряженная ситуация сложилась в районе Авдеевки, Зайцево, Майорска, возросла активность боевиков на приморском направлении.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики и российские военные активно используют элементы "малой войны" — минирование коммуникаций в тактическом тылу украинских войск и на переднем крае, использование снайперских групп и ДРГ. Действуя в ближайшем тылу, диверсионные группы боевиков стремятся уничтожать автотранспорт, инженерную технику и лёгкую бронетехнику украинских войск, для чего в составе ДРГ имеются ручные и станковые ПТ-гранатомёты.

При обстрелах и провокациях террористы используют крупнокалиберные пулемёты, станковые гранатомёты (противопехотные и противотанковые), миномёты 82-мм и 120-мм, в отдельных случаях бронетехнику и 122-мм ствольную артиллерию. Одновременно с активизацией обстрелов боевики "закрыли" сразу несколько районов на участках линии разграничения — как для перемещений местных жителей, так и для инспекторов ОБСЕ, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики закрыли Безымянное для наблюдателей ОБСЕ, а под Мариуполь прибывают российские морпехи.