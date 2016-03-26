Федерализации не будет: экс-посол США объяснил решение вопроса Донбасса и Крыма

Для решения вопроса конфликта на Донбассе и в Крыму США не пойдут на федерализацию Украины.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

"Администрация Обамы неоднократно заявляла, что нет никакой связи между нашей дипломатией в отношении Сирии и нашей дипломатией в отношении Украины", — отметил Хербст.

Вместе с тем он признался, что верит заявлениям действующей американской власти по поводу Украины.

"Мы считаем, что Украина должна иметь суверенитет и территориальную целостность и на Донбассе, и в Крыму", — подчеркнул экс-посол США.

Хербст добавил, что Россия обязана вернуть Украине Крым и Донбасс без каких-либо условий.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что Украина не пойдет на уступки в виде федерализации страны.